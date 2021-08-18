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Футбол в России

Семак: олимпийский чемпион Клаудиньо сможет дебютировать за "Зенит" в матче с "Уфой"

Встреча пятого тура чемпионата России пройдет в столице Башкирии в субботу
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Эрик Романенко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Эрик Романенко/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Победитель олимпийского футбольного турнира в Токио в составе сборной Бразилии Клаудиньо может дебютировать в петербургском "Зените" в гостевом матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Об этом заявил главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

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Бразильский полузащитник подписал контракт с "Зенитом" 13 августа.

"Да, все процедуры соблюдены, и он готов играть", - сказал Семак.

Также главный тренер "Зенита" выразил надежду, что к ближайшей игре чемпионата России смогут восстановиться бразильский полузащитник Малком, получивший сотрясение мозга в матче предыдущего тура против московского "Локомотива" (1:1), и украинский защитник Ярослав Ракицкий, пропустивший встречу с железнодорожниками.

Матч "Уфы" и "Зенита" состоится в субботу и начнется в 18:00 мск.

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