Семак: олимпийский чемпион Клаудиньо сможет дебютировать за "Зенит" в матче с "Уфой"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Победитель олимпийского футбольного турнира в Токио в составе сборной Бразилии Клаудиньо может дебютировать в петербургском "Зените" в гостевом матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Об этом заявил главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ" .

"Зенит" объявил о подписании контракта с олимпийским чемпионом Клаудиньо

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Бразильский полузащитник подписал контракт с "Зенитом" 13 августа.

"Да, все процедуры соблюдены, и он готов играть", - сказал Семак.

Также главный тренер "Зенита" выразил надежду, что к ближайшей игре чемпионата России смогут восстановиться бразильский полузащитник Малком, получивший сотрясение мозга в матче предыдущего тура против московского "Локомотива" (1:1), и украинский защитник Ярослав Ракицкий, пропустивший встречу с железнодорожниками.

Матч "Уфы" и "Зенита" состоится в субботу и начнется в 18:00 мск.