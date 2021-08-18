Зяблицев: работавший в "Яндекс.Еде" паралимпиец Асташов обеспечен всем для участия в Играх

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Спортсмен-паралимпиец Михаил Асташов, который в прошлом году устроился курьером в сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге, вошел в состав российской делегации на предстоящие Паралимпийские игры в Токио. Свердловские власти обеспечили паралимпийца всем необходимым для участия в Играх, в том числе организовали его тренировочный процесс за счет средств областного бюджета, сообщил на пресс-конференции на площадке выставочного стенда "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге замминистра физической культуры и спорта региона Андрей Зяблицев.

Асташов устроился в сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге в феврале 2020 года, местные СМИ писали, что он стал подрабатывать, чтобы заработать на поездку на Игры в Токио. Сам спортсмен позже заявил, что таким образом он хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт. У Асташова нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах.

"На сегодняшний день спортсмен [Асташов] является штатным сотрудником государственного учреждения, спортсменом-инструктором, он получает заработную плату. Кроме того, по отдельному режиму построен у него индивидуальный тренировочный график, который на сегодняшний день в полном объеме обеспечивается за счет средств областного бюджета, также он получает часть финансирования с федерального бюджета. <...> Необходимые условия для всех паралимпийцев были созданы, и мы ждем от них высокого спортивного результата", - сказал Зяблицев.

Асташов будет выступать в дисциплине "велоспорт", ранее он занимался триатлоном, добавил директор центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник" Олег Кульков. "На сегодняшний день Михаил у нас обеспечен не только с точки зрения тренировочных мероприятий, которые уже закончились, но и с точки зрения материально-технического обеспечения. По поручению министра было приобретено достаточно дорогостоящее оборудование - велосипед, который позволит Михаилу выходить и соревноваться на самом высоком уровне", - отметил Кульков.

Всего на Паралимпиаде в Токио выступят 16 свердловских спортсменов. Свердловская область занимает четвертое место по количеству представленных на Паралимпийских играх российских спортсменов после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр.