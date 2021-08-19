{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Вратарь "Байера" Лунев получил вызов в сборную России по футболу

Игрок леверкузенского клуба стал пятым голкипером в расширенном списке национальной команды для подготовки к сентябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира
Андрей Лунев EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Андрей Лунев
© EPA-EFE/PETER POWELL

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Голкипер германского "Байера" Андрей Лунев получил вызов в сборную России по футболу для подготовки к сентябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

На эту тему
Плюс молодежь, минус Дзюба. Карпин рассказал о составе и подготовке сборной России
Плюс молодежь, минус Дзюба.

Лунев перешел в "Байер" из петербургского "Зенита" летом.

"РФС отправил в "Байер" приглашение по поводу Андрея Лунева", - сообщили в организации.

Лунев в прошлом сезоне провел за "Зенит" 12 матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Он стал пятым вратарем в расширенном списке национальной команды для подготовки к матчам против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Ранее на сбор были вызваны Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов").

Теги
ЧМ-2022 по футболу
Паралимпиада в Токио
Первая группа российских спортсменов заселилась в Паралимпийскую деревню в Токио
По словам главы делегации Павла Рожкова, в пятницу паралимпийцы приступят к тренировкам
Первая группа российских спортсменов заселилась в Паралимпийскую деревню в Токио
Читать полностью