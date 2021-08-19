{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Кафанов: в расширенном списке сборной России по футболу было семь вратарей

Тренер голкиперов национальной команды подчеркнул, что "только по результатам тренировок станет понятно, кто будет первым номером в сентябрьских матчах"
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Расширенный список сборной России по футболу включал в себя семь вратарей. Об этом журналистам сообщил тренер голкиперов национальной команды Виталий Кафанов.

На эту тему
Вратарь "Байера" Лунев получил вызов в сборную России по футболу
Вратарь "Байера" Лунев получил вызов в сборную России по футболу

В четверг стало известно о вызове в сборную России на сентябрьские отборочные матчи чемпионата мира 2022 года голкипера германского "Байера" Андрея Лунева.

"РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС) отправил приглашение в "Байер" для вызова Андрея Лунева на сборы, - сказал Кафанов. - Надеюсь, клуб отпустит его. Хочу посмотреть в работе как можно больше голкиперов, потому что на подготовку у нас будет очень мало времени. В расширенном списке было семь вратарей примерно одного хорошего уровня, но это слишком много для тренировок в столь ограниченный временной промежуток".

"Подчеркну, что Андрей будет одним из пяти, а не пятым. Только по результатам тренировок станет понятно, кто будет первым номером в сентябрьских матчах", - добавил он.

Ранее на сбор были вызваны Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов").

Теги
ЧМ-2022 по футболу
Массовый спорт
Минспорт: Брянская область создала беспрецедентные в России меры по поддержке спортсменов
В регионе была повышена в два раза зарплата работников в сфере физической культуры и спорта и разработана программа по предоставлению им жилья
Читать полностью