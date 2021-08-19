Кафанов: в расширенном списке сборной России по футболу было семь вратарей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Расширенный список сборной России по футболу включал в себя семь вратарей. Об этом журналистам сообщил тренер голкиперов национальной команды Виталий Кафанов.

В четверг стало известно о вызове в сборную России на сентябрьские отборочные матчи чемпионата мира 2022 года голкипера германского "Байера" Андрея Лунева.

"РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС) отправил приглашение в "Байер" для вызова Андрея Лунева на сборы, - сказал Кафанов. - Надеюсь, клуб отпустит его. Хочу посмотреть в работе как можно больше голкиперов, потому что на подготовку у нас будет очень мало времени. В расширенном списке было семь вратарей примерно одного хорошего уровня, но это слишком много для тренировок в столь ограниченный временной промежуток".

"Подчеркну, что Андрей будет одним из пяти, а не пятым. Только по результатам тренировок станет понятно, кто будет первым номером в сентябрьских матчах", - добавил он.

Ранее на сбор были вызваны Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов").