Самым рейтинговым событием Олимпиады на "Матч ТВ" стал финал турнира по баскетболу 3х3

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Финальный матч мужского олимпийского турнира по баскетболу 3х3 между сборными России и Латвии стал самым рейтинговым событием на "Матч ТВ" во время Игр в Токио. Об этом ТАСС рассказала генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки.

"Хочу, чтобы Аверины были телеведущими".

"Хочу, чтобы Аверины были телеведущими". Канделаки подвела итоги показа Олимпийских игр

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Летние Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Баскетбол 3х3 дебютировал на Играх. В финальном матче россияне уступили латвийцам со счетом 18:21.

"Более 28,6 млн человек посмотрели Олимпийские игры на "Матч ТВ", а суммарная продолжительность вещания составила 269 часов, - рассказала Канделаки. - Средняя доля олимпийского вещания на канале - 7,2%".

"Самыми популярными видами спорта стали баскетбол 3х3, волейбол, легкая атлетика, спортивная гимнастика и дзюдо, - продолжила продюсер. - Самое рейтинговое событие - финальный матч мужской сборной России по баскетболу 3х3 против команды Латвии, этот матч собрал долю 17. На втором месте трансляция волейбольного матча Россия - Бразилия (14). Замыкают тройку финальные соревнования по легкой атлетике 7 августа (13,5)".