На Играх-2024 могут пройти показательные выступления микст-дуэтов в синхронном плавании

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) обсуждает с Международным олимпийским комитетом (МОК) возможность проведения на Олимпийских играх 2024 года в Париже показательных выступлений смешанных пар в синхронном плавании. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.

В программу Олимпийских игр в синхронном плавании входят соревнования дуэтов и групповые упражнения.

"Были попытки обратиться в МОК с просьбой включить микст-дуэты в программу Олимпийских игр, но для того, чтобы туда попасть, есть критерии, которых еще нужно достичь: например, развитие этой дисциплины на всех пяти континентах, - сказала Брусникина. - Но я могу сказать, что международная федерация оказывает поддержку этому виду. В Париже его точно не будет, так как программа сформирована, она остается без изменений. Единственное, сейчас FINA проталкивает идею введения микст-дуэтов в программу Олимпиады как показательных соревнований, но этот вопрос еще в проработке".

На Олимпийских играх в Токио российские синхронистки победили в групповых соревнованиях в шестой раз подряд. Синхронное плавание входит в олимпийскую программу с 1984 года. Соревнования групп проводятся с 1996 года. С 2000 года россиянки неизменно побеждают как в дуэтах, так и в группах.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.