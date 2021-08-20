Александр Андриевский возглавил хоккейный клуб "Адмирал"

13 августа пост главного тренера "Адмирала" покинул Сергей Востриков.

"Начало предсезонной подготовки и результаты товарищеских матчей вызвали беспокойство, поэтому было принято решение о смене главного тренера Сергея Вострикова и тренера по нападающим Анатолия Емелина, считаю, это непростое решение, - сказал генеральный директор "Адмирала" Алексей Ан. - Новый главный тренер хорошо знаком приморским болельщикам. Несмотря на то, что у Александра Андриевского были предложения от других клубов, выбор он остановил на "Адмирале", нам это приятно, верю, что нашу команду он приведет к хорошему результату, у него большой опыт работы во Владивостоке, он прекрасно понимает специфику КХЛ".

Андриевскому 53 года, он возглавлял "Адмирал" с 2015 по 2017 год. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф. Также белорусский специалист возглавлял клубы КХЛ "Сибирь", "Сочи" и минское "Динамо", с которым выиграл Кубок Шпенглера в 2009 году.

31 марта "Адмирал" приняли в состав участников КХЛ и допустили к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18. Клуб выступал в КХЛ с сезона-2013/14 по сезон-2019/20. В сезоне-2019/20 клуб из Владивостока занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. "Адмирал" пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.