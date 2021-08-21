Канадские хоккеистки обыграли команду Финляндии в матче чемпионата мира

ТАСС, 21 августа. Женская сборная Канады по хоккею победила команду Финляндии со счетом 5:3 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Канаде.

В составе победителей шайбы забросили Джейми Ли Рэттрей (35-я минута), Мари-Филип Пулен (36), Эрин Эмброуз (43), Сара Филлье (48), Брианн Дженнер (60). У проигравших отличились Нелли Лайтинен (3), Миннамари Туоминен (7), Элиза Холопайнен (48).

Команды представляют группу А, где также выступают сборные России, Швейцарии и США. Канадки набрали три очка, позднее в субботу швейцарки сыграют с американками. Российские хоккеистки в ночь на 22 августа встретятся с командой Швейцарии. Все сборные группы А выйдут в плей-офф.

В группе В выступают сборные Чехии, Японии, Германии, Венгрии и Дании. В первом матче турнира чешская команда со счетом 6:1 обыграла датчанок. В плей-офф из группы В выйдут три лучшие сборные.

Групповой этап завершится 26 августа, плей-офф пройдет с 28 по 31 августа. Лидером по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады (10 титулов), на счету команды США девять выигранных финалов, только эти две команды становились чемпионами мира. На счету российских хоккеисток три бронзы мировых первенств (2001, 2013, 2016).