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Летние олимпийские виды спорта

Волейболист Полетаев пропустит чемпионат Европы из-за травмы

Спортсмен получил повреждение ахиллова сухожилия, европейское первенство состоится с 1 по 19 сентября

ТАСС, 22 августа. Диагональный петербургского волейбольного клуба "Зенит" и сборной России Виктор Полетаев не сможет принять участие в предстоящем чемпионате Европы из-за воспаления ахиллова сухожилия. Об этом в интервью газете "Спорт-Экспресс" сообщил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

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"У нас там, видимо, не будет Полетаева. У Вити воспаление ахиллова сухожилия, предполагаю, что в диагонали будет играть Егор Клюка. К олимпийскому составу добавятся [доигровщик московского "Динамо"] Антон Семышев, который себя великолепно проявил в клубном сезоне, [его одноклубник и блокирующий] Илья Власов, [диагональный красноярского "Енисея"] Кирилл Клец и [игрок его же амплуа из петербургского "Динамо"] Максим Жигалов", - сообщил Шевченко.

На Олимпийских играх в Токио российские волейболисты завоевали серебряные медали, потерпев поражение в финале от французов (2-3).

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 19 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Испании, Нидерландов, Северной Македонии, Турции и Финляндии. Действующими победителями турнира являются сербы.

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Летние олимпийские виды спорта
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