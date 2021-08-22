{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дворкович: РЖД всегда серьезно относятся к "Локомотиву"

Ранее сообщалось о планирующейся распродаже лидеров "Локомотива"
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) всегда серьезно относится к футбольному клубу "Локомотив", спонсором которого она является. Такое мнение журналистам высказал бывший член совета директоров "Локомотива", бывший председатель совета директоров РЖД, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

На эту тему
Дворкович считает, что в футбольном "Локомотиве" с приходом Плутника был наведен порядок
Дворкович считает, что в футбольном "Локомотиве" с приходом Плутника был наведен порядок

В начале июля немец Ральф Рангник был назначен руководителем по спорту и развитию клуба. Ранее комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил о планирующейся распродаже лидеров "Локомотива".

"Кадровые решения не комментирую - важно то, что происходит на поле. Финансовые проблемы - вопрос акционеров. Я много работал в совете директоров РЖД, знаю, что отношение к клубу всегда очень серьезное. Надеюсь, все будет хорошо", - сказал Дворкович.

В воскресенье "Локомотив" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги обыграл "Краснодар" со счетом 2:1.

"В первом тайме [играли] лучше, во втором - хуже. Во втором тайме, играя от обороны, тоже были неплохие выходы из обороны, но мешали потери в средней и завершающей стадиях атак. Хорошо, что играло много молодых ребят, больше половины состава - воспитанники академии, это вселяет надежду. Главное, что эти ребята борются - [Антон] Миранчук даже в состав не попал сегодня", - отметил Дворкович.

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Российские волейболистки одержали вторую победу подряд на чемпионате Европы
Россиянки обыграли команду Азербайджана в трех сетах
Читать полностью