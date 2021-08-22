Дворкович: РЖД всегда серьезно относятся к "Локомотиву"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) всегда серьезно относится к футбольному клубу "Локомотив", спонсором которого она является. Такое мнение журналистам высказал бывший член совета директоров "Локомотива", бывший председатель совета директоров РЖД, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Дворкович считает, что в футбольном "Локомотиве" с приходом Плутника был наведен порядок

В начале июля немец Ральф Рангник был назначен руководителем по спорту и развитию клуба. Ранее комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил о планирующейся распродаже лидеров "Локомотива".

"Кадровые решения не комментирую - важно то, что происходит на поле. Финансовые проблемы - вопрос акционеров. Я много работал в совете директоров РЖД, знаю, что отношение к клубу всегда очень серьезное. Надеюсь, все будет хорошо", - сказал Дворкович.

В воскресенье "Локомотив" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги обыграл "Краснодар" со счетом 2:1.

"В первом тайме [играли] лучше, во втором - хуже. Во втором тайме, играя от обороны, тоже были неплохие выходы из обороны, но мешали потери в средней и завершающей стадиях атак. Хорошо, что играло много молодых ребят, больше половины состава - воспитанники академии, это вселяет надежду. Главное, что эти ребята борются - [Антон] Миранчук даже в состав не попал сегодня", - отметил Дворкович.