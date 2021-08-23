ПКР и фонд "Параспорт" выделят гранты атлетам до 20 лет, которые станут 4-5-ми на Играх

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) и фонд поддержки спортсменов-паралимпийцев "Параспорт" приняли решение о выделении грантов спортсменам в возрасте до 20 лет, которые на предстоящей Паралимпиаде в Токио займут 4-5-е места. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПКР.

Члены команды ПКР продолжают прибывать в Токио для участия в летних Паралимпийских играх, спортсмены примут участие в 19 видах программы из 22. В общей сложности в команде 90 заслуженных мастеров спорта и 94 мастера спорта международного класса. Самой возрастной спортсменке команды ПКР - победительнице и серебряному призеру чемпионата мира, 27-кратной чемпионке России Надежде Пушпашевой - 61 год, а самой юной представительнице команды ПКР - пловчихе Елене Клячкиной - 16 лет.

"Уже совсем скоро в Токио начнутся Паралимпийские игры. Команда готова к стартам и нацелена на самый высокий результат. Несомненно, достойной мотивацией является денежное вознаграждение, установленное государством: золотая медаль - 4 млн рублей, серебряная медаль - 2,5 млн рублей, бронзовая медаль - 1,7 млн рублей. Радует, что в Токио на спортивных аренах выступит много молодых и талантливых спортсменов команды ПКР, которые, несмотря на возраст, уже завоевали медали мировых и европейских первенств. С учетом данных обстоятельств инициатива [основателя фонда "Параспорт" предпринимателя] Олега Бойко о материальной поддержке актуальна и востребована", - приводит пресс-служба комментарий главы делегации команды ПКР, исполняющего обязанности президента организации Павла Рожкова.

"Мы решили не оставаться в стороне и поддержать спортсменов-паралимпийцев, точнее сказать, золотой резерв команды, - заявил Бойко. - Я убежден, что поддержка государства, общества и независимых общественных организаций окажет самое благоприятное влияние на развитие паралимпийского спорта и поможет воспитать целую плеяду новых звезд отечественного паралимпийского спорта".

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на соревнованиях выступят как команда ПКР.