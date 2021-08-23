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Паралимпиада в Токио

Команды ПКР по пулевой стрельбе и велоспорту на шоссе прибыли в Паралимпийскую деревню

Парабадминтонисты, байдарочники и каноисты приедут в Токио в пятницу
© EPA-EFE/Tamas Kovacs

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Команды Паралимпийского комитета России (ПКР) по пулевой стрельбе и велоспорту на шоссе в понедельник прибыли в Паралимпийскую деревню в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава делегации команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

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"Сегодня в Токио прибыли команды по велоспорту на шоссе и пулевой стрельбе - 16 членов делегации, - сообщил Рожков. - Заключительные сборы спортсмены проходили в Подмосковье. Пулевики тренировались в учебно-тренировочном центре "Новогорск", а велосипедисты - в спортивной школе олимпийского резерва "Истина" в Истринском районе".

"Следующие команды прибудут уже после церемонии открытия. 27 августа в Токио прилетят спортсмены по парабадминтону и гребле на байдарках и каноэ. Также ожидается прибытие спортсменов 29 августа", - добавил Рожков.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на соревнованиях выступят как команда ПКР.

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Паралимпиада в Токио
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