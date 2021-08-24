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Паралимпиада в Токио

Рожков: все тесты на коронавирус российских паралимпийцев дали отрицательный результат

Во вторник в Паралимпийской деревне был зафиксирован первый случай заражения у спортсмена
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков Стоян Васев/ТАСС
Описание
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© Стоян Васев/ТАСС

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди российских паралимпийцев на данный момент не выявлено. Об этом ТАСС сообщил глава делегации команды Паралимпийского комитета России (ПКР), исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

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"В команде российских паралимпийцев на Играх в Токио на 24 августа ни один из тестов на коронавирус не дал положительного результата", - сказал Рожков.

Церемония открытия Паралимпийских игр в Токио пройдет 24 августа. Игры в японской столице продлятся до 5 сентября.

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