Рожков: все тесты на коронавирус российских паралимпийцев дали отрицательный результат

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди российских паралимпийцев на данный момент не выявлено. Об этом ТАСС сообщил глава делегации команды Паралимпийского комитета России (ПКР), исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.
Во вторник в Паралимпийской деревне был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у спортсмена. Его имя не называлось, он был помещен на карантин.
"В команде российских паралимпийцев на Играх в Токио на 24 августа ни один из тестов на коронавирус не дал положительного результата", - сказал Рожков.
Церемония открытия Паралимпийских игр в Токио пройдет 24 августа. Игры в японской столице продлятся до 5 сентября.