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Футбол в России

СМИ: футболист "Зенита" Азмун может перейти в "Лион"

Контракт иранского нападающего с петербургским клубом истекает 30 июня 2022 года

ТАСС, 24 августа. Французский футбольный клуб "Лион" заинтересован в приобретении нападающего российского "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом сообщает портал Footmercato.

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По данным источника, "Зенит" готов рассмотреть предложение о продаже иранца за €20 млн.

Ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что руководство германского "Байера" предложило иранцу пятилетний контракт. Соглашение Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года.

Азмуну 26 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды иранец трижды выиграл чемпионат России и один раз стал обладателем Кубка России. В сезоне-2020/21 Азмун сыграл 29 матчей, забил 19 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее нападающий играл в России за казанский "Рубин" и "Ростов".

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