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Летние олимпийские виды спорта

Вице-чемпион мира по прыжкам в высоту Акименко выбыл до конца сезона из-за травмы

Легкоатлет повредил ногу в понедельник во время технической тренировки в Москве
Михаил Акименко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михаил Акименко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту россиянин Михаил Акименко получил травму ноги на тренировке перед вылетом на этап Бриллиантовой лиги в Лозанне. Как сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков, из-за повреждения легкоатлет будет вынужден пропустить остаток сезона.

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Этап Бриллиантовой лиги, который пройдет в Лозанне с 25 по 26 августа, должен был стать для 25-летнего Акименко первым турниром после Олимпиады в Токио, где россиянин показал шестой результат.

"Михаил получил травму ноги в понедельник во время технической тренировки в Москве. Это повреждение не позволит ему выступать до конца сезона", - сказал Воронков.

9 июля Акименко занял первое место на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

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