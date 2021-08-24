Вице-чемпион мира по прыжкам в высоту Акименко выбыл до конца сезона из-за травмы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту россиянин Михаил Акименко получил травму ноги на тренировке перед вылетом на этап Бриллиантовой лиги в Лозанне. Как сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков, из-за повреждения легкоатлет будет вынужден пропустить остаток сезона.

Катарец Баршим и итальянец Тамбери разделили первое место в прыжках в высоту на Олимпиаде

Этап Бриллиантовой лиги, который пройдет в Лозанне с 25 по 26 августа, должен был стать для 25-летнего Акименко первым турниром после Олимпиады в Токио, где россиянин показал шестой результат.

"Михаил получил травму ноги в понедельник во время технической тренировки в Москве. Это повреждение не позволит ему выступать до конца сезона", - сказал Воронков.

9 июля Акименко занял первое место на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.