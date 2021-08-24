В ЦСКА считают, что новички команды смогут заменить покинувшего клуб хоккеиста Шалунова

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Защитник Никита Нестеров и нападающий Йоаким Нордстрём, которые пополнили состав московского ЦСКА в межсезонье, а также продливший контракт с клубом защитник Джон Гилмор смогут заменить в составе команды нападающего Максима Шалунова, на правах свободного агента перешедшего в ярославский "Локомотив". Такое мнение журналистам на пресс-конференции перед Кубком мэра Москвы высказал помощник президента ЦСКА по хоккею Алмаз Гарифуллин.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что Шалунову было сделано предложение о новом контракте, но игрок планировал продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге. Позже, когда он принял решение остаться в России, армейцы уже не имели свободного места под потолком зарплат.

"Что касается Шалунова, то команда - это все-таки не один игрок. Кто следит за составом, видел, что у нас было несколько неожиданных приобретений - вернулся Нестеров, пришел сильный игрок Нордстрём, в последний вагон запрыгнул Гилмор, который может стать ключевым защитником. Как минимум эти трое смогут, при всем уважении к Максиму, заменить его в составе", - сказал Гарифуллин.

"У нас сформирован костяк команды - относительно взрослые хоккеисты с небольшим количеством талантливой молодежи. Не исключаю, что тренерский штаб может попробовать просмотреть больше молодых игроков на турнире. На сегодняшний день у нас есть одна потеря - Андрей Светлаков, который получил травму в одной из товарищеских игр", - добавил помощник президента ЦСКА по хоккею.

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом в истории турнира является московское "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

До 2011 года в Кубке мэра Москвы наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем". В нынешнем году впервые участие в турнире примут хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь Ред Стар". Соревнования пройдут с 25 по 28 августа во дворце спорта "Мегаспорт".