Решение о проведении матча КХЛ в ОАЭ примут к концу сентября

"В этом году планировались выставочные матчи, как и в том, - сказал Морозов. - Две страны уже отпали - Германия и Венгрия, были интересы у этих стран. Единственный вариант остался - планируем проведение матча в ОАЭ, мы ведем переговоры, но официальных бумаг пока не подписано, поэтому нет ни дат, ни команд. Планируем принять решение к концу сентября, тогда и расскажем все".

"Там есть стадион в Дубае, есть стадион в Абу-Даби, есть технологии, - продолжил Морозов. - Теоретически все возможно, но должны быть условия, мы смотрим, это интересный для нас рынок. Конечно, у нас есть перечень требований, регламент, который мы будем проверять. Пока мы хотим привезти туда КХЛ, хотим, чтобы люди увидели, что такое КХЛ".

Вынесенные матчи регулярного чемпионата в рамках KHL World Games проводятся с сезона-2018/19. В октябре и ноябре 2018 года игры с участием братиславского "Слована", рижского "Динамо", московского ЦСКА и петербургского СКА проходили в Вене и Цюрихе. В декабре 2019 года казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев" сыграли в Давосе. В прошлом сезоне матч планировали провести в Иерусалиме, но он не состоялся из-за пандемии.