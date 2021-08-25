Тренер паралимпийской чемпионки Шабалиной считает, что спортсменка могла выступить лучше

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Паралимпийская чемпионка в плавании и рекордсменка мира Валерия Шабалина могла показать лучшее время в финальном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем на Играх в Токио. Такое мнение журналистам высказала тренер спортсменки Татьяна Новикова.

"Мы готовились к лучшему результату. На второй половине дистанции Лера, видя, что отрывается вперед, немного расслабилась. Думаю, было бы лучше, если бы соперники были рядом - близко она их не подпустила бы, но результат был бы лучше. Но есть над чем работать", - считает Новикова.

"Счастлива, что Лера улучшила мировой рекорд, но результат есть результат. Работа была проделана на определенный результат, и если я его не вижу, то могу быть удовлетворена на 99,9%. Но думаю, это связано еще и с волнением - первый день, сильная дистанция, одна из основных. Первый блин чуть-чуть комом", - добавила Новикова.

Серебро завоевала австралийка Пейдж Леонхардт (1.05,48), бронзу - ее соотечественница Руби Сторм (1.06,50). Спортсменки выступали в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями.

"Мы старались настроить ее так, чтобы она не расслаблялась - появились серьезные, сильные девочки из Австралии, и именно они заняли второе и третье места. Мы не знали, как они плывут, как они готовы - мы ни разу не встречались на дорожке. Плюс акклиматизация, и из-за этого мы тоже переживали, - пояснила Новикова. - Это не последняя дистанция Валерии на Играх, ей еще предстоит пять дистанций, четыре своих и эстафета, будем стараться улучшаться".

Радость и волнение

Медаль Шабалиной стала первой золотой для спортсменов команды Паралимпийского комитета России.

"Это первая моя медаль на этих Играх, и сейчас я испытываю волнение. Да, радость есть, но тренеру мой результат не очень понравился", - отметила спортсменка.

Шабалиной 26 лет, она является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Она начала заниматься плаванием в 2002 году в Челябинске, также пробовала свои силы в фигурном катании. Входит в паралимпийскую сборную России с 2014 года.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.