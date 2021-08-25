Шайба Войнова принесла "Динамо" победу над ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" со счетом 3:2 обыграл столичный ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы. Игра прошла на арене "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Андрей Педан (7-я минута), Эрик О'Делл (25) и Вячеслав Войнов (44). У ЦСКА отличились Сергей Андронов (1) и Йоаким Нордстрём (2). Ранее в матче открытия московский "Спартак" со счетом 2:1 переиграл подольский "Витязь".

20 мая стало известно, что Войнов подписал двухлетний контракт с "Динамо". До этого он играл за омский "Авангард" в сезоне-2019/20, минувший сезон хоккеист полностью пропустил. Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли, а также бронзовым призером чемпионата мира 2016 года и обладателем Кубка Гагарина.

26 августа пройдут два матча кубка: ЦСКА сыграет с хабаровским "Амуром", "Спартак" встретится с пекинским клубом "Куньлунь Ред Стар"

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом в истории турнира является московское "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

До 2011 года в Кубке мэра Москвы наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем". В нынешнем году впервые участие в турнире примут "Амур" и "Куньлунь Ред Стар". Соревнования пройдут с 25 по 28 августа во дворце спорта "Мегаспорт".