Кудашов: серьезность повреждения хоккеиста "Динамо" Войнова пока непонятна

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Серьезность повреждения защитника московского хоккейного клуба "Динамо" Вячеслава Войнова пока непонятна. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

В среду "Динамо" переиграло ЦСКА со счетом 3:2 в матче Кубка мэра Москвы. Войнов стал автором победной шайбы в третьем периоде, после чего покинул лед и скамейку запасных команды.

"Что со Славой - пока непонятно", - сказал Кудашов.

Главный тренер бело-голубых считает, что делать выводы по матчу с ЦСКА преждевременно. "Равная игра была, в нужный момент забили голы. Хорошо сработали в большинстве и меньшинстве, самоотдача была хорошая. Это предсезонка, каждый преследует свои задачи, у нас еще есть время подготовиться к сезону", - отметил Кудашов.

В первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" 3 сентября примет одноименную команду из Минска.