Россияне в четверг сыграют с испанцами в 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу

Встреча начнется в 20:30 мск. Игры турнира проходят на Фестивальной площади СК "Лужники", арена вмещает 5 тыс. зрителей, матчи чемпионата мира могут посетить 50% болельщиков от общей вместимости арены. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу в четверг проведет матч первого раунда плей-офф чемпионата мира в Москве. Подопечные Михаила Лихачева сыграют с испанцами в четвертьфинале.

Сборная России вышла в четвертьфинал, заняв первое место в группе А. Россияне в дополнительное время обыграли американцев (5:4), победили в серии пенальти парагвайцев (4:4, 5:4 - по пенальти) и в основное время оказались сильнее японцев (7:1). Испанская команда прошла в плей-офф, став второй в квартете B. В трех матчах испанцы выиграли у сборных Мозамбика (8:4) и ОАЭ (5:3), а также уступили команде Таити (8:12).

"Матч со сборной Испании будет непредсказуемым, потому что команда тоже хороша, есть свои лидеры, с ними матчи всегда складывались достаточно тяжело, - сказал ТАСС двукратный чемпион мира Егор Шайков. - Испанцы будут играть очень дисциплинированно, они всегда делают больше акцента на тактику, чем на физическую подготовку. Наша команда - единый мобилизованный коллектив с хорошей физической подготовкой. Я думаю, что ребята все прекрасно понимают, поэтому у них это есть все в голове, думаю, что все должно сложиться хорошо, но, повторю, по статистике матчи с испанцами всегда сложно складывались, потому что команды хорошо организованы".

Двукратный чемпион мира Юрий Горчинский считает, что Россия - Испания является самой сильной парой четвертьфиналистов. "Мое мнение, что игра будет складываться из мелочей, - сказал Горчинский ТАСС. - Сборная Испании - очень сильная команда, тактически обученная, есть свои звезды. Поэтому здесь все будет зависеть от мелочей, кто окажется лучше, тот выиграет и пройдет дальше, шансы 50 на 50".

В последний раз сборные России и Испании играли на чемпионате мира в 2013 году. В финальном матче турнира россияне победили испанцев со счетом 5:1. Всего в активе российской команды две победы на мировом первенстве (2011, 2013), сборная Испании ни разу не завоевывала трофей.

Другие четвертьфиналисты

В четверг пройдут еще три четвертьфинала чемпионата мира - Сенегал - Бразилия, Швейцария - Уругвай и Таити - Япония. Сенегальцы и уругвайцы заняли первое и второе места в группе D, оставив без плей-офф действующих чемпионов мира португальцев. Сборная Швейцарии выиграла группу C, бразильцы в том же квартете финишировали вторыми. Занявшая второе место в группе А команда Японии встретится с победителем квартета B сборной Таити.

После группового этапа сформировалась полная сетка плей-офф чемпионата мира. В первом полуфинале победитель матча Россия - Испания сыграет с победителем пары Швейцария - Уругвай, в другом полуфинале встретятся победители пар Таити - Япония и Сенегал - Бразилия. Игры полуфинала состоятся 28 августа, матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года. В России мировое первенство проходит впервые. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года.

Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), сборная Португалии выигрывала трофей три раза, россияне - два, еще одна победу на счету французов.