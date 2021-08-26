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Биатлон

Ушкина дебютирует за сборную Румынии по биатлону на летнем чемпионате мира

Сменивший вместе с ней спортивное гражданство Дмитрий Шамаев не примет участия в турнире

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Чемпионка России по биатлону Наталья Ушкина дебютирует в составе сборной Румынии на летнем чемпионате мира в чешском Нове-Место. Об этом ТАСС сообщили в румынской команде.

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Переход Ушкиной в сборную Румынии был утвержден в начале июня. Вместе с ней спортивное гражданство сменил еще один российский биатлонист - Дмитрий Шамаев. Он в летнем чемпионате мира в участия не примет.

Ушкиной 24 года, в апреле она завоевала три медали на чемпионате России, в том числе золото в гонке преследования. Тогда же она объявила о том, что договорилась с румынской стороной о переходе.

Чемпионат мира по летнему биатлону в Нове-Место пройдет с 26 по 29 августа.

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