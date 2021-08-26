Лихачев: испанцы вышли на матч ЧМ по пляжному футболу против россиян "убивать"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Игроки сборной Испании по пляжному футболу вышли на четвертьфинальный матч чемпионата мира против россиян конфликтовать и "убивать", но тем ценнее победа. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

В четверг сборная России обыграла команду Испании со счетом 4:2 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Во время игры россияне Алексей Макаров и Федор Земсков получили вторые желтые карточки и были удалены. В конце матча травму получил голкипер Станислав Кошарный.

"Доволен результатом, доволен самоотдачей, доволен характером ребят, - сказал Лихачев. - Все остальное вы видели сами, кто в футболе разбирается, тот понимает, что мы выиграли матч, который, наверное, было очень сложно выиграть. Схожа ли эта игра с матчем в Евролиге в июне (россияне победили испанцев в дополнительное время со счетом 6:5 - прим. ТАСС)? Абсолютно нет, совершенно другие ставки в матче".

"Испанцы вышли заряженными, конфликтовать, "убивать", симулировать, все, что можно, тем ценнее эта победа. Ожидали, готовились, они часто так играют. Сыграет ли в следующем матче Кошарный? Скорее всего, нет", - добавил Лихачев.

В полуфинале россияне сыграют со швейцарцами, которые ранее победили в четвертьфинале уругвайцев (10:1). "Самое главное, что у нас фактически не осталось людей из-за наших потерь. Но ничего будем придумывать, для этого мы и работаем", - сказал Лихачев журналистам.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы.