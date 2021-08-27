Билялетдинов: "Спартак" и "Локомотив" имеют равные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские футбольные клубы "Локомотив" и "Спартак" попали в ровные группы и имеют равные шансы на выход в плей-офф в Лиге Европы со своими соперниками. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов, который выступал за "Локомотив" и "Спартак".

"Локомотив" сыграет в группе Е с итальянским "Лацио", французским "Марселем" и турецким "Галатасараем". "Спартак" попал в квартет С, где сыграет с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией".

"Хорошие, ровные группы, команды из разных стран, посмотрим уровень наших клубов на уровне других чемпионатов, - сказал Билялетдинов. - Надеюсь, что будем лучше выступать, из ямы нужно выбираться. Если смотреть в целом, то у всех в принципе ровные группы и равные шансы. Главное, в хорошем настроении подходить к этим матчам, без перепадов".

"Можно ли говорить, что у "Спартака" нет шансов на выход? Это долгий, не однодневный турнир, много матчей, команда, может быть, сейчас не в лучших кондициях, потом наберет их. Ничего не нужно прогнозировать сейчас в отрицательную сторону. Что касается "Локомотива", то плюс-минус ровная группа, все будет зависеть от того, кто сможет в определенный момент сделать серию из двух побед", - добавил Билялетдинов.

Групповой этап Лиги Европы стартует 16 сентября. Матчи состоятся 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, а также 9 декабря. Финал Лиги Европы состоится 18 мая 2022 года в испанской Севилье.