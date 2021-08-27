Мележиков: "Спартак" в Лиге Европы попал в "группу смерти"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в Лиге Европы сыграет в квартете уровня Лиги чемпионов, фактически в "группе смерти". Такое мнение высказал генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Спартак" на групповом этапе Лиги Европы сыграет с "Наполи" и "Лестером"

В пятницу в Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, "Спартак" попал в группу C, в которой сыграет с английским "Лестером", итальянским "Наполи" и польской "Легией".

"Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически "группа смерти". Соперники - сильные, каждый со своей яркой историей. "Наполи" и "Легия" - команды, с которыми "Спартак" уже играл в еврокубках, болельщики со стажем помнят славные матчи в 1990-х годах. "Лестер" в представлении также не нуждается, в общем будем биться в каждом матче", - сказал Мележиков.

Календарь матчей "Спартака" станет известен позднее. Групповой этап Лиги Европы стартует 16 сентября. Матчи состоятся также 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, 9 декабря. Финал пройдет 18 мая 2022 года в испанской Севилье.