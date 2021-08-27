Кириленко: Швед является частью истории сборной России по баскетболу

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) благодарна защитнику Алексею Шведу за его выступление в составе национальной команды, частью истории которой он является. Об этом ТАСС сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.

Ранее Швед сообщил каналу "Матч ТВ", что завершил карьеру в сборной России. Швед не принимал участия в матчах команды в олимпийской квалификации, сборная России не смогла отобраться на Олимпиаду в Токио. Главный тренер команды России Сергей Базаревич в интервью газете "Спорт-Экспресс" заявлял, что многочисленные травмы не позволяют баскетболисту сосредоточиться на игре в сборной в должной степени.

"Конечно, мы благодарны Алексею за его время в сборной России. Он часть истории национальной сборной, бронзовый призер Олимпиады-2012 и один из самых острых атакующих защитников в Европе", - сказал Кириленко.

Шведу 32 года, 12 августа он заключил контракт с ЦСКА. С сезона-2015/16 он выступал за подмосковные "Химки", в составе которых защитник трижды становился серебряным призером Единой лиги ВТБ, признавался самым ценным игроком Еврокубка, дважды - Единой лиги ВТБ. В составе сборной России Швед становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года.