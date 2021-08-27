Еврокубки с итальянским акцентом. "Спартак" и "Локомотив" узнали соперников по Лиге Европы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" в пятницу узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы. Жеребьевка основной сетки второго по значимости клубного турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла в Стамбуле.

Вице-чемпион России московский "Спартак" стал участником группового этапа Лиги Европы, проиграв в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов португальской "Бенфике" (поражения со счетом 0:2 дома и на выезде). Красно-белые получили в соперники итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польскую "Легию". Бронзовый призер прошлого розыгрыша Тинькофф - Российской премьер-лиги, обладатель Бетсити - Кубка России столичный "Локомотив" попал в основную сетку этого турнира без участия в отборочных раундах. В группе железнодорожники сыграют с итальянским же "Лацио", французским "Марселем" и турецким "Галатасараем". Днем ранее в Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой определились соперники чемпиона России петербургского "Зенита". Сине-бело-голубые в главном еврокубковом турнире встретятся с английским "Челси", итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальмё". Таким образом, все российские участники групповой стадии еврокубков получили в соперники по одной команде из Италии. Стоит отметить, что "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" избежали встречи с тройкой сильнейших команд серии A, им в соперники достались четвертая ("Ювентус"), пятая ("Наполи") и шестая ("Лацио") команды итальянского чемпионата. Календарь матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы будет опубликован на официальном сайте УЕФА 28 августа до 13:00 мск. В случае с "Зенитом" известны только примерные даты игр в главном еврокубковом турнире - 14-15 и 28-29 сентября, 19-20 октября, 2-3 и 23-24 ноября, а также 7-8 декабря. "Спартак" и "Локомотив" знают точные даты игр, поскольку встречи второго по значимости клубного турнира под эгидой УЕФА проводятся в один день. Встречи двух московских команд на международной арене состоятся 16 и 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, а также 9 декабря. Старые знакомые и исторический чемпион Англии для "Спартака" Для "Спартака" предстоящее выступление на групповом этапе Лиги Европы (до 2009 года - Кубок УЕФА) станет третьим в истории. Лучшим результатом красно-белых в еврокубках является выход в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-1990/91 (тогда турнир назывался Кубок чемпионов). В сезоне-1997/98 москвичи дошли до полуфинала Кубка УЕФА, где проиграл итальянскому "Интеру" (1:2, 1:2). В современном формате турнира спартаковцы в сезоне-2010/11 дошли до 1/4 финала, где по сумме двух матчей уступили будущему обладателю трофея португальскому "Порту" (1:5 - на выезде, 2:5 - дома).

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Лучшим результатом для "Наполи" в еврокубках является победа в финале Кубка УЕФА - 1988/89. Команда из Неаполя дважды играла против "Спартака", это произошло в рамках 1/8 финала Кубка европейских чемпионов (прошлое название Лиги чемпионов) сезона-1990/91 - тогда красно-белые вышли победителями из противостояния (на выезде - 0:0; дома - 0:0, 5:3 - по пенальти). Самым успешным для "Легии" на международной арене стал сезон-1969/70 - тогда польская команда дошла до полуфинала Кубка европейских чемпионов. Клуб из Варшавы встречался со "Спартаком" четыре раза - в первый раз команды сошлись в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-1995/96 (москвичи одержали победы со счетом 2:1 и 1:0), во второй раз "Легия" вышла победителем из двухраундового противостояния со "Спартаком" в раунде плей-офф Лиги Европы в сезоне-2011/12 (дома - 2:2, на выезде - 3:2). С "Лестером" "Спартак" сыграет впервые. Для английского клуба предстоящий международный сезон станет шестым в истории и вторым подряд. Команда из Лестера является автором одной из самых громких сенсаций в истории чемпионатов Англии - в сезоне-2014/15 она вышла в премьер-лигу из Чемпионшипа, а на следующий год выиграла чемпионский титул. Лучшим результатом этого клуба в еврокубках является выход 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17. Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков заявил клубной пресс-службе, что команда сыграет в квартете уровня Лиги чемпионов, фактически в "группе смерти". "Соперники сильные, каждый со своей яркой историей, - отметил он. - "Наполи" и "Легия" - команды, с которыми "Спартак" уже играл в еврокубках, болельщики со стажем помнят славные матчи в 1990-х годах. "Лестер" в представлении также не нуждается, в общем, будем биться в каждом матче". Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с ТАСС пожелал удачи в этой группе "Спартаку" и "Легии" - в разное время он работал в российской и польской командах. "Прогнозы давать не стану. Для "Легии" будет очень принципиально и почетно обыграть "Спартак", а москвичам после не слишком яркого старта во внутреннем первенстве будет важно успешно выступить в Лиге Европы. В любом случае пожелаю обеим командам успехов и выхода из группы", - сказал бывший наставник национальной команды. "Спартак" начал сезон неудачно - в восьми официальных играх под руководством нового главного тренера Руя Витории команда потерпела пять поражений, одержав две победы и один раз сыграв вничью. Бывший защитник красно-белых Рашид Рахимов считает, что пауза на игры сборных, которые пройдут в начале сентября, должна пойти на пользу москвичам. "Мне кажется, эта пауза подошла вовремя - сейчас нужно объединиться, не должно быть разногласий и моментов, которые вредят команде. Шанс "Спартака" в единстве", - сказал он ТАСС. "Локомотив" в ожидании новых визитов в Рим и Стамбул Для "Локомотива" предстоящее участие в Лиге Европы станет шестым в истории. Лучшим результатом железнодорожников на международной арене является выход в полуфинал Кубка обладателей кубков в сезонах 1997/98 и 1998/99. Во втором случае москвичи на этой стадии уступили итальянскому "Лацио" из-за правила гостевого гола, которое было отменено перед стартом сезона-2021/22 (1:1 - дома и 0:0 - в гостях). После переименования Кубка УЕФА в Лигу Европы "Локомотив" в сезоне-2017/18 дошел до 1/8 финала турнира, где уступил испанскому "Атлетико" (0:3, 1:5). С турецким "Галатасараем" "Локомотив" встречался четыре раза в групповых раундах Лиги чемпионов - команды обменялись двумя победами, с французским "Марселем" москвичи ранее не встречались.