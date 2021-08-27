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Футбол в России

Футболист Бека-Бека объяснил, почему перешел в "Локомотив"

Новичок железнодорожников отметил, что московская команда регулярно играет в еврокубках
Алексис Бека-Бека (слева) Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Алексис Бека-Бека (слева)
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Французский полузащитник Алексис Бека-Бека перешел в российский "Локомотив", потому что клуб регулярно выступает в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Об этом Бека-Бека рассказал журналистам.

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В пятницу "Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). На 73-й минуте у железнодорожников дебютировал Бека-Бека, который перешел в "Локомотив" из французского "Кана" 23 августа.

"Ощущения отличные, сегодня был важный матч - дерби, - сказал Бека-Бека. - Я принял участие в игре, почти успешно. Я счастлив быть здесь. Теперь нам нужно продолжать работу и подготовку к следующему матчу".

"Почему я выбрал "Локомотив"? Это хороший клуб, который борется в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это хороший выбор для меня, чтобы показать игру", - добавил футболист.

"Локомотив" с 12 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с самарскими "Крыльями Советов". Матчи пройдут после перерыва на игры сборных.

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