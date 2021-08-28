{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Глава регбийной федерации Артемьев заявил, что разочаровался в российском футболе

По его словам, после неудачного выступления на чемпионате Европы он больше не планирует следить за национальной сборной
Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев отказался от просмотра футбольных матчей с участием российских команд из-за их слабых результатов на международной арене. Об этом он рассказал ТАСС, отметив, что через десять лет организация ставит задачу сделать регби третьим по популярности видом спорта в России.

На эту тему
Артемьев будет переизбираться на пост председателя высшего совета Федерации регби России
Артемьев будет переизбираться на пост председателя высшего совета Федерации регби России

Сборная России по футболу на чемпионате Европы заняла последнее место в группе, в клубном рейтинге Россия опустилась на десятое место.

"Интерес к российскому футболу, безусловно, падает, - сказал Артемьев. - Это вызывает у меня большое сожаление, потому что я играл и в футбол, и в регби. При этом наш футбол я смотреть уже не могу - ни клубный, ни сборную. За сборной я еще пытался следить, но после чемпионата Европы я понял, что мне этого не надо: не надо ни сборной, ни зенитов, ни спартаков".

Собеседник агентства считает, что регби в России способен стать третьим по популярности видом спорта. "Футбол мы не догоним, но такой задачи мы и не ставим. В нашей стратегии мы официально говорим о том, что к 2031 году хотим стать третьим по популярности видом спорта. Учитывая историческую любовь в нашей стране к футболу и к хоккею, эти два вида спорта мы вряд ли сможем опередить", - сказал он.

"Сейчас мы шестые-седьмые, находимся в одной категории с волейболом и гандболом. Но мы все равно ставим такую амбициозную задачу. Кстати, в мире по популярности регби находится на втором месте, после футбола", - заключил Артемьев.

Теги
Российский футболАртемьев, Игорь Юрьевич
Футбол в России
Датский футболист Дрейер подписал контракт с "Рубином"
Последним клубом полузащитника был "Мидтьюлланн"
Датский футболист Дрейер подписал контракт с "Рубином"
Читать полностью