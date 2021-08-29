Россияне в воскресенье сыграют с японцами в финале чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сборные России и Японии в воскресенье встретятся в финале чемпионата мира по пляжному футболу, встреча начнется в 19:30 мск. Также в этот день состоится матч за третье место, в котором сыграют команды Швейцарии и Сенегала.

Игры турнира проходят в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники", арена вмещает 5 тыс. зрителей, матчи чемпионата мира могут посетить 50% болельщиков от общей вместимости арены. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В субботу сборная России обыграла в полуфинале команду Швейцарии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 5:5, в серии пенальти россияне оказались сильнее со счетом 5:4. В четвертьфинале команда Михаила Лихачева победила испанцев со счетом 4:2, до этого россияне заняли первое место в группе А. Российская команда в дополнительное время обыграла американцев (5:4), победила в серии пенальти парагвайцев (4:4, 5:4) и в основное время оказалась сильнее японцев (7:1).

Японцы в полуфинале прошли команду Сенегала, победив со счетом 5:2. В четвертьфинале команда в дополнительное время выиграла у сборной Таити (5:4). Сборная Японии впервые сыграет в финале чемпионата мира.

"Это достижение для сборной Японии, так как у нас нет профессиональной лиги в стране, игроки выступают на любительском уровне, я попросил федерацию создать лигу, - сказал журналистам капитан японцев Одзу Морейра. - Будет впечатляюще снова сыграть с командой России, уже в финале на великолепном стадионе. Мы не будем удовлетворены, если завоюем серебро. Постараемся побороться за золото, но это будет трудно, потому что в составе российской сборной выступают отличные игроки, у них хорошая команда".

Последний раз сборная России играла против команды Японии на чемпионате мира в 2019 году. Тогда россияне победили со счетом 5:4 в матче за третье место.

Игра за третье место

Третье место чемпионата мира разыграют сборные Швейцарии и Сенегала, встреча начнется в 18:00 мск. Швейцарцы изначально не смогли завоевать путевку на чемпионат мира, команда заняла место сборной Украины, которая стала второй в европейской квалификации, но отказалась от участия в турнире.

В четвертьфинале сборная Швейцарии прошла уругвайцев, победив со счетом 10:1. До этого команда выиграла группу С, победив в серии пенальти 14-кратных чемпионов мира бразильцев (5:5, 4:3), а также обыграв белорусов (7:3) и сальвадорцев (8:7). Сенегальцы в четвертьфинале прошли бразильцев, одержав победу в дополнительное время со счетом 5:4. До этого они заняли первое место в группе D. Команда выиграла у сборных Омана (3:2) и Уругвая (6:1), а также победила действующих чемпионов мира португальцев (5:3).

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года. В России мировое первенство проходит впервые. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года.

Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), сборная Португалии выигрывала трофей три раза, россияне - два, еще одна победа на счету французов.