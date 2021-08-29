Легкоатлет Гнездилов посвятил своему тренеру победную попытку на Паралимпийских играх

Гнездилов установил мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см на Паралимпийских играх в Токио. В первой попытке 34-летний россиянин показал результат 11,02 метра и превзошел результат предыдущего мирового рекорда, который был установлен португальцем Мигелем Монтейро, на один сантиметр. В решающей попытке представитель Ирака Гарра Тнайаш толкнул ядро на 11,15 метра, однако Гнездилов сумел показать результат 11,16 метра, вновь обновив мировой рекорд и завоевав золотую медаль. Тнайаш занял второе место, тройку лидеров замкнул Монтейро (лучший результат - 10,76 метра), россиянин Дмитрий Душкин стал пятым (10,39).

"Начал хорошо, первая попытка получилась, а вот дальше начал зажиматься, потому что хотел еще добавить, - рассказал Гнездилов. - Добавил спортсмен из Ирака, надо было спасать ситуацию, и добавил уже и я. После удачной попытки иракского атлета появился небольшой страх, но я его погасил. Начал улыбаться, думать о технической работе, что сейчас сделаю в секторе".

"Меня не разозлило, что иракский спортсмен радовался так, будто уже победил. Недолго музыка играла. Конечно, он радовался, это хороший результат - 11,15 метра. Я тоже за него немножко порадовался", - отметил спортсмен.

Гнездилов является заслуженным мастером спорта России, в 2019 году он победил на чемпионате мира. "Шестую попытку посвятил своему тренеру - Николаю Колодко. Мы проделали хорошую работу и продолжим ее делать. Не хотелось сегодня его подвести", - добавил паралимпийский чемпион.