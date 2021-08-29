Определились все полуфиналисты женского чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 29 августа. Сборная Финляндии со счетом 1:0 обыграла команду Чехии в заключительном четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди женщин. Турнир проходит в Канаде.

На грани вылета из элиты. Российские хоккеистки не вышли в полуфинал чемпионата мира

Единственную шайбу забросила Санни Ванханен (36-я минута).

В других четвертьфинальных матчах сборная России со счетом 2:3 в овертайме проиграла команде Швейцарии, американки разгромили японок (10:2), а канадки - немок (7:0). В полуфиналах сборная Канады сыграет с командой Швейцарии, а американские хоккеистки встретятся с финками. Оба матча состоятся 30 августа.

Проигравшие в четвертьфиналах сборные сыграют плей-офф за пятое место. Сборная России в первом матче встретится с командой Германии, чешские хоккеистки сыграют с японками. Встречи пройдут 29 августа по местному времени.

Победители игр 31 августа сыграют в матче за пятое место. Встреча за седьмое место проводиться не будет. Команда, занявшая пятое место, будет выступать в группе А следующего чемпионата мира и гарантированно выйдет в плей-офф турнира. Сборные, занявшие шестое, седьмое и восьмое места, сыграют в группе В мирового первенства 2022 года.

Лидером по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады (10 титулов), на счету команды США девять выигранных финалов, только эти две команды становились чемпионами мира. На счету российских хоккеисток три бронзовые медали мировых первенств (2001, 2013, 2016).