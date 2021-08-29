Сборная Швейцарии стала бронзовым призером чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Команда Швейцарии со счетом 9:7 победила сборную Сенегала в матче за третье место чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

На групповой стадии команда Швейцарии выступала в группе С и вышла в плей-офф с первого места, набрав 7 очков. В группе швейцарцы победили команды Сальвадора (8:7), Белоруссии (7:3) и 14-кратных чемпионов мира - бразильцев (5:5, 4:3 по пенальти), в четвертьфинале сборная Швейцарии разгромила команду Уругвая (10:1), в полуфинальном матче в серии пенальти швейцарцы проиграли россиянам (5:5, 4:5 по пенальти).

Сборная Сенегала начала свой путь на турнире в квартете D, заняв в нем первое место, набрав 6 очков. В группе сенегальцы обыграли победителей прошлого чемпионата - португальцев (5:3), уругвайцев (6:1) и уступили команде Омана (2:3). В четвертьфинале сборная Сенегала выбила из турнира бразильцев (5:4, в дополнительное время), в полуфинальном матче уступила японцам (2:5).

Сборная Швейцарии принимает участие в финальной части чемпионатов мира с 2009 года, в 2013-м команда не прошла квалификацию. Лучшим достижением швейцарцев является второе место в 2009 году. Для команды Сенегала мировое первенство в Москве является восьмым, занятое четвертое место является лучшим их результатом, ранее сенегальцы не доходили далее четвертьфинала.

В финале турнира встретятся команды России и Японии, матч состоится в воскресенье и начнется в 19:30 мск.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013).