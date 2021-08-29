Решающие 19 секунд. Сборная России вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская команда по пляжному футболу в серии пенальти победила сборную Швейцарии и вышла в финал домашнего чемпионата мира. В решающем матче, который пройдет 29 августа, россияне сыграют с командой Японии.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На турнире сборная представляет команду Российского футбольного союза (РФС).
Россияне открыли счет в матче уже на первой минуте игры - голкипер Максим Чужков сделал высокую подачу вперед, а Юрий Крашенинников с лета пробил в левый нижний угол. На пятой минуте Борис Никоноров увеличил преимущество российской команды, но уже через минуту швейцарец Ноэль Отт сократил отставание, забив со штрафного. Во втором периоде Андрей Котенев вернул команде отрыв в два мяча, после чего швейцарцы начали активно проявлять себя в атаке и забили сразу несколько голов.
Глен Ходель отличился дважды в течение двух минут - в первом случае он поразил ворота Станислава Кошарного ударом через себя, а затем реализовал выход один на один. Еще один гол во втором периоде забил лучший бомбардир турнира Деян Станкович, он отличился ударом через себя на 22-й минуте, для него этот гол стал десятым на турнире. На 28-й минуте швейцарцы остались в меньшинстве, так как Михаэль Мицев получил прямую красную карточку за фол против Кирилла Романова. Россияне не смогли реализовать большинство, а Романов через минуту получил красную карточку за фол на Ходеле в штрафной.
Ходель реализовал пенальти, швейцарцы повели со счетом 5:3. Мячом завладела российская команда, игроки создали несколько моментов, но забить не удавалось. На 34-й минуте ударом через себя отличился Никоноров. Отыграться россиянам удалось за 19 секунд до окончания основного времени матча - Крашенинников отдал передачу на капитана Антона Шкарина, который реализовал выход один на один. В серии пенальти главный тренер россиян Михаил Лихачев решил поставить голкипера Дениса Пархоменко, который ранее не играл на турнире, он отбил пенальти от Тобиаса Штейнеманна.
В составе российской команды из-за удалений в четвертьфинале не сыграли Алексей Макаров и Федор Земсков. Также игру пропустил Артур Папоротный, который получил две желтые карточки на турнире. Эти футболисты смогут принять участие в финале, но по причине удаления будет отсутствовать Романов.
"Худший период на турнире"
После игры Лихачев заявил, что команда в игре против швейцарцев провела худший период на текущем чемпионате мира. "Сложно говорить про игру однозначно, потому что начало было очень хорошим, а потом случился ненужный пропущенный гол, который показался лишним, - сказал Лихачев журналистам. - Второй период мы провалили, я могу сказать, что, наверное, это худший период нашей команды на турнире, но в третьем сумели отыграться и вытащили матч, ребята молодцы. Кто-то хуже вошел в игру, потеряли Кирилла Романова, мало людей осталось, а третий период и овертайм практически играли в 5-6 человек, но вытащили".
Тренер сборной Швейцарии Анджело Ширинци считает, что команда допустила тактические ошибки в игре. "В нашей игре были тактические ошибки, так бывает в пляжном футболе, - сказал Ширинци ТАСС. - Глобальной причины поражения нет. Мы, само собой, недовольным тем, что проиграли, поздравляем россиян, отличная победа".
Никоноров рассказал, что красная карточка Романова ударила по уверенности в команде. "Мы понимали, что это пенальти и нас остается трое, а ведь до этого нас было больше, был момент для гола, - сказал Никоноров журналистам. - Вот это был самый тяжелый момент, я периодически смотрел на время, как оно уходит, знал, что нам нужно забить, чтобы вернуться в игру. Но вера никуда не уходила, благодаря ей забили четвертый и пятый мячи".
"Конечно, благодаря нашим болельщикам мы забили два мяча. Я не сомневаюсь, что швейцарцы были уверены в победе, они вели в два мяча за три минуты до конца. Швейцарцы все делали правильно, но они недооценили наш русский дух, русских характер, веру в себя и болельщиков", - добавил Никоноров.
Шкарин, забивший за 19 секунд до окончания основного времени матча, заявил, что после гола почувствовал уверенность в победе. "Когда я сравнял счет, понял, что победим, потому что просто так не сравнивается за 19 секунд [до конца] в полуфинале чемпионата мира, - сказал Шкарин журналистам. - На характере победили, потому что верили, сегодня я чувствовал веру болельщиков".
Японцы впервые вышли в финал чемпионата мира
В другом полуфинале сборная Японии победила команду Сенегала со счетом 5:2. Японцы впервые вышли в финал мирового первенства. Ранее лучшим результатом команды было четвертое место в 2000, 2005 и 2019 году, причем на последнем турнире японцы проиграли россиянам в матче за третье место со счетом 4:5. Сборные России и Японии сыграют во второй раз на текущем чемпионате мира, ранее в матче группы А россияне победили со счетом 7:1.
"Это достижение для сборной Японии, так как у нас нет профессиональной лиги в стране, игроки выступают на любительском уровне, я попросил федерацию создать лигу, - сказал журналистам капитан японцев Одзу Морейра. - Будет впечатляюще снова сыграть с командой России, уже в финале на великолепном стадионе. Мы не будем удовлетворены, если завоюем серебро. Постараемся побороться за золото, но это будет трудно, потому что в составе российской сборной выступают отличные игроки, у них хорошая команда".
Третье место чемпионата мира разыграют сборные Швейцарии и Сенегала, встреча начнется в 18:00 мск. Швейцарцы изначально не смогли завоевать путевку на чемпионат мира, команда заняла место сборной Украины, которая стала второй в европейской квалификации, но отказалась от участия в турнире. В четвертьфинале швейцарцы победили уругвайцев со счетом 10:1, а сенегальцы в дополнительное время обыграли бразильцев (5:4).
Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года. В России мировое первенство проходит впервые. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года.
Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), сборная Португалии выигрывала трофей три раза, россияне - два, еще одна победа на счету французов.