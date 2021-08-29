Решающие 19 секунд. Сборная России вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская команда по пляжному футболу в серии пенальти победила сборную Швейцарии и вышла в финал домашнего чемпионата мира. В решающем матче, который пройдет 29 августа, россияне сыграют с командой Японии.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На турнире сборная представляет команду Российского футбольного союза (РФС).

Россияне открыли счет в матче уже на первой минуте игры - голкипер Максим Чужков сделал высокую подачу вперед, а Юрий Крашенинников с лета пробил в левый нижний угол. На пятой минуте Борис Никоноров увеличил преимущество российской команды, но уже через минуту швейцарец Ноэль Отт сократил отставание, забив со штрафного. Во втором периоде Андрей Котенев вернул команде отрыв в два мяча, после чего швейцарцы начали активно проявлять себя в атаке и забили сразу несколько голов.

Глен Ходель отличился дважды в течение двух минут - в первом случае он поразил ворота Станислава Кошарного ударом через себя, а затем реализовал выход один на один. Еще один гол во втором периоде забил лучший бомбардир турнира Деян Станкович, он отличился ударом через себя на 22-й минуте, для него этот гол стал десятым на турнире. На 28-й минуте швейцарцы остались в меньшинстве, так как Михаэль Мицев получил прямую красную карточку за фол против Кирилла Романова. Россияне не смогли реализовать большинство, а Романов через минуту получил красную карточку за фол на Ходеле в штрафной.

Ходель реализовал пенальти, швейцарцы повели со счетом 5:3. Мячом завладела российская команда, игроки создали несколько моментов, но забить не удавалось. На 34-й минуте ударом через себя отличился Никоноров. Отыграться россиянам удалось за 19 секунд до окончания основного времени матча - Крашенинников отдал передачу на капитана Антона Шкарина, который реализовал выход один на один. В серии пенальти главный тренер россиян Михаил Лихачев решил поставить голкипера Дениса Пархоменко, который ранее не играл на турнире, он отбил пенальти от Тобиаса Штейнеманна.

В составе российской команды из-за удалений в четвертьфинале не сыграли Алексей Макаров и Федор Земсков. Также игру пропустил Артур Папоротный, который получил две желтые карточки на турнире. Эти футболисты смогут принять участие в финале, но по причине удаления будет отсутствовать Романов.

"Худший период на турнире"

После игры Лихачев заявил, что команда в игре против швейцарцев провела худший период на текущем чемпионате мира. "Сложно говорить про игру однозначно, потому что начало было очень хорошим, а потом случился ненужный пропущенный гол, который показался лишним, - сказал Лихачев журналистам. - Второй период мы провалили, я могу сказать, что, наверное, это худший период нашей команды на турнире, но в третьем сумели отыграться и вытащили матч, ребята молодцы. Кто-то хуже вошел в игру, потеряли Кирилла Романова, мало людей осталось, а третий период и овертайм практически играли в 5-6 человек, но вытащили".