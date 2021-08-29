Колосков: тренеры могли вывести россиян на пик формы к решающим матчам чемпионата мира

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу мог вывести команду на пик формы к решающим матчам чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Сборная России в воскресенье выиграла домашний турнир и стала трехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2021).

"Было мало оптимизма после первых игр, тревожно было за нашу команду. Выигрывали еле-еле, в дополнительное время, тяжело втягивались. После игры в группе с командой Японии я понял, что команда на правильном пути", - сказал Колосков.

"Хочется думать, что тренеры вывели команду на пик формы к финальным матчам. Но то, что ребята во всех играх проявляли характер, вытягивали на жилах проигранные матчи, говорит о том, что команда у нас с огромным потенциалом", - добавил он.