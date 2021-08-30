Хартли заявил, что не получал предложений войти в штаб сборной России по хоккею

В июле Хартли покинул пост главного тренера сборной Латвии, которой руководил с 2016 года. Национальную команду возглавил многолетний ассистент Олега Знарка Харийс Витолиньш.

"Впервые слышу о такой возможности (войти в тренерский штаб сборной России на Олимпийских играх в Пекине - прим. ТАСС), - сказал Хартли. - Я не смог продолжить работу с командой Латвии, и это было очень тяжелое решение. Я говорил, что мечтаю поехать на Олимпиаду, но, возможно, мне надо еще четыре года потренировать, чтобы туда попасть. Летом мне звонили из клубов, но из сборных звонков не поступало".

"Я следил за играми, не пропускал ни одного матча на этом турнире (квалификационный турнир к Играм в Пекине - прим. ТАСС), звонил всем, поскольку я провел там четыре года, и мы очень много вместе работали. Хотел бы поздравить сборную Латвии [с выходом в групповой этап Олимпийских игр]. Просто получилось, что я не могу быть в двух местах одновременно - я мог присутствовать на двух играх [олимпийской квалификации] из трех, но я посчитал, что это будет неэтично с моей стороны. Считаю, что господин Витолиньш проделал прекрасную работу и что впереди команду ждут большие победы", - добавил специалист.

Сборная Латвии стала победителем группы E олимпийского квалификационного турнира, который прошел с 26 по 29 августа, и сыграет в Пекине в группе C вместе с командами Финляндии, Швеции и Словакии. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.