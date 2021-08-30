Сборная России поднялась на третье место медального зачета Паралимпийских игр

Россиянин Антон Прохоров победил в беге на 100 м на Паралимпийских играх

В понедельник россиянин Антон Прохоров стал победителем в беге на 100 м в категории Т63, где выступают спортсмены с одиночной ампутацией ниже колена с использованием протеза. Прохоров относится к атлетам классификации Т42, которая применима к спортсменам с единственной ампутацией выше колена или сопоставимой инвалидностью.

Евгений Торсунов стал лучшим в прыжках в длину в категории Т36 (нарушения координации). Богдан Мозговой выиграл золотую медаль в плавании на дистанции 100 м на спине. Дмитрий Сафронов занял первое место в беге на дистанции 100 м в классе Т35, в которых выступают спортсмены с нарушением координации.

Всего российские спортсмены на данный момент завоевали 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую награды. Лидирует сборная Китая (54-35-30), вторую строчку занимает команда Великобритании (25-20-22). Идущие четвертыми американцы завоевали 17 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей.