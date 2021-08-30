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Паралимпиада в Токио

Сборная России поднялась на третье место медального зачета Паралимпийских игр

На счету россиян на данный момент 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награды
Давид Джатиев, Дмитрий Сафронов и Артем Калашян AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Давид Джатиев, Дмитрий Сафронов и Артем Калашян
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Сборная России опередила команду США и поднялась на третью строчку общего медального зачета Паралимпийских игр в Токио.

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В понедельник россиянин Антон Прохоров стал победителем в беге на 100 м в категории Т63, где выступают спортсмены с одиночной ампутацией ниже колена с использованием протеза. Прохоров относится к атлетам классификации Т42, которая применима к спортсменам с единственной ампутацией выше колена или сопоставимой инвалидностью.

Евгений Торсунов стал лучшим в прыжках в длину в категории Т36 (нарушения координации). Богдан Мозговой выиграл золотую медаль в плавании на дистанции 100 м на спине. Дмитрий Сафронов занял первое место в беге на дистанции 100 м в классе Т35, в которых выступают спортсмены с нарушением координации.

Всего российские спортсмены на данный момент завоевали 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую награды. Лидирует сборная Китая (54-35-30), вторую строчку занимает команда Великобритании (25-20-22). Идущие четвертыми американцы завоевали 17 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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