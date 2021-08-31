"Манчестер Юнайтед" выплатит "Ювентусу" до €23 млн в течение пяти лет за трансфер Роналду

ТАСС, 31 августа. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" получит до €23 млн за трансфер португальского форварда Криштиану Роналду в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду в команду. Португалец выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год, в его составе он три раза стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов. Всего он провел за английский клуб 292 матча, в которых забил 118 голов и отдал 69 результативных передач.

"Манчестер Юнайтед" заплатит за португальца €15 млн, которые будет выплачивать в течение пяти лет. Также в соглашении предусмотрены бонусы, максимальная сумма которых при условии успешного выступления Роналду составляет €8 млн.

Роналду 36 лет, португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, лучшим бомбардиром чемпионатов Европы, лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, а также лучшим бомбардиром в истории "Реала". Португалец побеждал на чемпионате Европы (2016), также в его активе серебро и бронза европейских первенств.