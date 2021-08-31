Глава петербургской федерации назвал удовлетворительным выступление дзюдоистов на Играх

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Российские дзюдоисты на Олимпийских играх в Токио выступили удовлетворительно, спортсмены достойно представили страну и Петербург на соревнованиях. Такое мнение высказал заслуженный тренер России и президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин на пресс-конференции, организованной ТАСС.

Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые награды на Играх в Токио.

"Я считаю, что выступление удовлетворительное, - сказал Рахлин на пресс-конференции в клубе дзюдо "Турбостроитель". - На прошлой Олимпиаде мы завоевали три медали, да, там было две золотые, сейчас ждали большего. У меня три момента, которые связаны с дзюдо на Олимпиаде. На первом месте, несомненно, это успех Мадины Таймазовой - она не стала чемпионкой, но она победительница. Она победила, потому что сердца людей повернулись к ней и к виду спорта, что немаловажно".

В качестве успеха заслуженный тренер отметил победу Тамерлана Башаева в схватке с 10-кратным чемпионом мира французом Тедди Ринером в супертяжелой весовой категории. По итогам соревнований Башаев стал бронзовым призером Олимпиады. Неудачным Рахлин посчитал выступление дзюдоистов в смешанном командном турнире, россияне стали пятыми. "Последний росчерк был такой, грустный", - отметил тренер.

Говоря о перспективах отечественных дзюдоистов на предстоящих Олимпийских играх в Париже в 2024 году, Рахлин заявил о необходимости открытого диалога между российскими тренерами по дзюдо, который, по его мнению, сейчас не ведется.

"Давно нет открытого диалога. При всем том, что структурно Федерация дзюдо России - одна из самых лучших федераций мира. Но именно на уровне спортсменов и тренеров, я считаю, нужно вести открытый диалог, обмен мнениями. Мы можем быть друг другу полезными, мы, тренеры национальной команды. Если мы это наладим, начнем разговаривать на профессиональные темы, то это пойдет на пользу и российскому спорту, и российскому дзюдо, и петербургскому спорту", - отметил Рахлин.