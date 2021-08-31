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Футбол в России

Алекс Крал перейдет из "Спартака" в английский "Вест Хэм"

Чешский полузащитник арендован на год с обязательством выкупа
Алекс Крал Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алекс Крал
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Чешский полузащитник Алекс Крал перейдет из московского футбольного клуба "Спартак" в английский "Вест Хэм" на правах аренды с обязательством выкупа. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков.

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"Мы находимся на стадии конечных документов, - заявил Мележиков. - Крал прошел медицинский осмотр. Интерес был у "Аталанты" и "Сассуоло", буквально вчера вечером остановились на "Вест Хэме". Крал перейдет в английский клуб на год на правах платной аренды с обязательным правом выкупа".

Ранее во вторник "Вест Хэм" объявил о подписании пятилетнего контракта с хорватским футболистом московского ЦСКА Николой Влашичем.

Кралу 23 года, он выступает за "Спартак" с 2019 года. По информации портала Transfermarkt, соглашение игрока с московским клубом рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. В прошлом розыгрыше чемпионата России Крал принял участие в 29 играх и отдал пять передач.

Ранее полузащитник выступал за чешские "Славию" и "Теплице". За национальную сборную Крал провел 22 матча и забил два гола.

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