Прядкин рассказал о ситуации с допуском болельщиков на матчи премьер-лиги

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Допуск болельщиков на матч сборной России по футболу против команды Хорватии может стать толчком к их увеличению на играх Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Изначально матч отборочного турнира Россия - Хорватия, который пройдет 1 сентября в "Лужниках", могли посетить не более 3 000 зрителей. Позже стало известно, что будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители. Максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50%. Как уточнили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), на игру могут быть допущены до 23 тыс. зрителей.

"Почему у РПЛ не получается увеличить посещаемость на матчах? Еще раз повторюсь, на месте принимают решения глава региона и местный главный врач. Что касается матча сборной России, то значит это решение пойти на встречу принято [мэром] Сергеем Семеновичем Собяниным и [Еленой] Андреевой (главный санитарный врач по г. Москве - прим. ТАСС). Посмотрим, возможно, это будет толчком к тому, что клубы премьер-лиги могли увеличить [посещаемость]", - сказал Прядкин.

Глава РПЛ отметил, что эпидемия спустилась с больших городов в регионы. "Только два региона играют со зрителями - Татарстан ("Рубин") и Чечня ("Ахмат"), в остальных довольно жестко, - отметил Прядкин. - Каждый клуб заинтересован. Во-первых, это деньги, абонементы, которые куплены на сезон. Во-вторых, это сама атмосфера, чтобы команда играла, ее подгоняли болельщики".

"Очень важный вопрос, посмотрим, может, будем в пример это [допуск болельщиков на матч сборной] приводить. Я писал главам регионов, мы в контакте находимся, но пока так, там ссылаются на коэффициенты заболеваемости и другое, жесткие правила. Если получится с вакцинированными и со справками [допускать], то мы попробуем с клубами, мы подразумевали с клубами это отработать для того, чтобы у тех, у кого есть ПЦР-тесты, QR-коды, попробовать. Мы как лига ведем каждый день диалог с Роспотребнадзором", - заключил Прядкин.