Чемпион Паралимпиады Вдовин заявил, что ненавидит 400-метровку и хотел от нее отказаться

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Паралимпийский чемпион Андрей Вдовин признался, что ему тяжело даются забеги на 400 метров, он планировал отказаться от этой дистанции в случае победы на Играх в Рио. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Вдовин завоевал золотую медаль в беге на 400 м на Паралимпийских играх в Токио, результат россиянина составил 49,34 секунды. Второе место занял американец Ник Мэйхью (50,26). Третьим стал россиянин Чермен Кобесов (50,44).

"Безумно рад, что выиграл, добежал, что ничего плохого не случилось. Погода располагала сегодня, идеальная для длинных дистанций - солнца нет, 25 градусов, ветерочек освежающий, все сегодня сложилось. Не ждали, что погода так хорошо поменяется, все дни тут была жара, вчера - дождь, опасно и неудобно бежать", - отметил спортсмен.

Россиянин обновил мировой рекорд на дистанции 400 метров, который был установлен им же в ноябре 2019 года (50,45).

"Эта медаль означает, что все эти девять лет тренировался не зря, не зря остался на этой дистанции, хотя у меня были мысли уходить с нее, если бы мы поехали на Паралимпиаду в Рио. Но вот судьба остановила, - признался Вдовин. - Это очень тяжелая дистанция, уже сколько времени прошло после забега, а мне до сих пор плохо, минут 15 после финиша лежал. Просто ненавижу эту дистанцию, но бегаю, потому что пока есть силы и получается".

"Выиграл бы ее в Рио - перестал бы бегать 400 метров, потому что очень тяжело - и тренировки, и настрой, и соревнования. Заранее знаю, что будет плохо, при любом времени. И это все гложет, гложет тебя, но когда ты побеждаешь, у тебя берут интервью, то это уже как-то нивелируется", - рассказал спортсмен.

В стиле Усейна Болта

Во время последнего отрезка дистанции Вдовин посмотрел на соседние дорожки и пересек финишную черту, победно раскинув руки.

"Я посмотрел, что сбоку никого нет, и понял, что точно буду первым. Поднял глаза наверх, а там на большом табло видно, что я бегу один, остальные далеко. Ну и решил, как великий Усейн Болт, сымпровизировать, чуть-чуть попижонить, - пояснил Вдовин. - Не ожидал, что выиграю с таким преимуществом, у меня была темная лошадка на второй дорожке".

По второй дорожке бежал американец Мэйхью, который ранее опередил россиянина в беге на 100 метров.

"Тренер сразу сказал, что американец готов и побежит быстро. Глядя на то, как он бегает 100 и 200 метров, сразу понятно, что он будет работать 400 метров, но эту дистанцию на одном спринте не убежишь, - считает Вдовин. - Я все-таки лет восемь работаю на этой дистанции, отсюда такой отрыв. И Чермен - молодец, стал третьим, мы вместе с ним все эти годы тренируемся".

"Был уверен, что побью мировой рекорд, у меня был запас, если смотреть на мои предыдущие забеги. Пока даже не знаю, как пробежал и на сколько улучшил рекорд, для меня была важнее медаль сегодня. А результат - просто знал, что готов выбежать из 50 секунд", - заключил паралимпийский чемпион.