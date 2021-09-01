Кобесов: на характере выиграл паралимпийскую медаль, осуществил мечту умершей мамы

Российский легкоатлет Андрей Вдовин завоевал золотую медаль на этой дистанции, его результат составил 49,34 секунды, он обновил мировой рекорд, который был установлен им же в ноябре 2019 года (50,45). Второе место занял американец Ник Мэйхью (50,26). Третьим стал Кобесов (50,44). После финиша Кобесов не смог сдержать слез и надел футболку с фотографией своей матери.

"Эмоции, конечно, зашкаливают, в моей жизни много чего случилось. Самое страшное - когда ты теряешь маму, а потом исполняешь ее заветную мечту. Это непередаваемые ощущения. После коронавируса я сегодня бежал только на характере, это все благодаря маме, которая была очень боевой и сильной женщиной", - сказал Кобесов.

"Больше всего мама хотела, чтобы я выиграл в прыжках в длину. Надеюсь, завтра ее еще порадую и в прыжках. У меня четыре соревновательных вида, и когда в стометровке я уступил одну сотую, то было очень обидно. Если бы сегодня тоже не попал в призы, то завтра морально было бы очень тяжело выступать, а после сегодняшней медали завтра выйду на соревнования с холодной головой", - отметил спортсмен.

Ранее Кобесов стал четвертым на дистанции 100 метров, тот забег выиграл американец Ник Мэйхью, Вдовин стал вторым. Кобесову 25 лет, он является двукратным чемпионом Европы и двукратным серебряным призером чемпионатов мира. Входит в состав паралимпийской сборной России с 2011 года.

"Хотел завоевать медаль еще на стометровке, но, к сожалению, проиграл сотые секунды, то четвертое место очень мотивировало. Я в хорошей форме, хотя в последние полгода в моей жизни случилась не лучшая полоса. Удивили соперники, все большие молодцы, тот же самый американец, который бежал в первый раз, а поборолся с моим другом Андреем Вдовиным. Но сегодня я доволен, это олимпийская медаль", - заключил Кобесов.