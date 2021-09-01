Павлова заявила, что золото Паралимпиады завоевано в борьбе с очень сильными соперницами

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянка Мария Павлова завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м брассом в борьбе с очень сильными соперницами. Об этом она рассказала журналистам в среду после окончания соревнований.

Павлова показала результат 1 минута 31,44 секунды. Второе место заняла американка Джессика Лонг (1.34,82), третье - австралийка Тиффани Томас Кейн (1.35,02).

"Я сейчас просто в восторге, - сказала Павлова. - Очень рада, что мне все же удалось выиграть золото - на четвертой по счету дистанции. На второй половине дистанции я ощутила, что плыву впереди всех, и решила еще прибавить. Я невероятно рада тому, что сегодня у меня все сложилось и получилось выдать нужный для победы результат. Тем более что у меня были очень сильные соперницы".

"И я довольна тем временем, которое показала. Личные соревнования на Паралимпийских играх для меня сегодня закончились. Но, может быть, я еще приму участие в эстафете - если тренеры поставят меня в состав команды", - заметила она.

Павловой 22 года, ранее на Играх в Токио она стала бронзовым призером на дистанции 200 м комплексным плаванием. Россиянка является чемпионкой Европы 2020 года, на европейских первенствах спортсменка также один раз становилась серебряным призером и дважды - бронзовым. В 2019 году она заняла третье место на чемпионате мира.