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Летние олимпийские виды спорта

Ромашина рассказала об угрозе исключения синхронного плавания из олимпийской программы

По словам спортсменки, также рассматривается вариант убрать женский дуэт и заменить его на микст-дуэт
Светлана Ромашина Станислав Красильников/ТАСС
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Светлана Ромашина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Синхронное плавание рискует лишиться места в олимпийской программе, в мире спорта подобные разговоры возникают. Об этом в рамках марафона "Новое знание" рассказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

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Сейчас на Олимпиаде разыгрывается два комплекта наград - в дуэте и в группах. Российские синхронистки не проигрывают на Играх с 2000 года.

"Действительно, ходит много разговоров о том, что русские уже 25 лет впереди, и многие поговаривают о том, чтобы вообще убрать синхронное плавание из программы Олимпийских игр, - сказала Ромашина. - Конечно, нам этого безумно не хочется. Для этого есть микст-дуэты - новое развивающееся направление, и наши миксты очень хотят попасть в программу Олимпиады".

"Но мы очень надеемся, что это не будет сделано за счет замены на женский дуэт. Количество медалей ограничено, и нам очень хочется развития, чтобы мы могли выигрывать не две, а три медали в нашем виде спорта. Но пока неутешительные прогнозы - в большей степени все хотят заменить на микст-дуэт и убрать классический дуэт. Но это все только разговоры. Хочется, чтобы наш вид спорта оставался на плаву, надо развивать синхронное плавание не только в нашей стране, но и во всем мире", - добавила Ромашина.

Ромашиной 31 год, помимо олимпийских медалей на ее счету 21 победа на чемпионате мира и 13 - на чемпионатах Европы.

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Ромашина, Светлана АлексеевнаЛетние олимпийские виды спорта
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