Дворкович: матч с хорватами показал, что сборная России старается играть комбинационно

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Матч отборочного раунда чемпионата мира 2022 года против сборной Хорватии показал, что российские футболисты стараются играть в более комбинационный футбол. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович.

Сборная России сыграла вничью с хорватами в первом матче под руководством Карпина

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Россияне сыграли вничью со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира (0:0).

"Главное изменение связано с попыткой играть в более комбинационный футбол, без забросов, больше попыток проходит через центр. Получалось редко, но раз 10 за матч получилось", - сказал Дворкович.

"Надо забивать, [Артем] Дзюба все-таки много забил. Он скоро вернется в сборную, я думаю", - добавил он.