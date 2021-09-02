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ЧМ-2022 по футболу

Дворкович: матч с хорватами показал, что сборная России старается играть комбинационно

Россияне сыграли вничью со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Матч отборочного раунда чемпионата мира 2022 года против сборной Хорватии показал, что российские футболисты стараются играть в более комбинационный футбол. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович.

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Россияне сыграли вничью со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира (0:0).

"Главное изменение связано с попыткой играть в более комбинационный футбол, без забросов, больше попыток проходит через центр. Получалось редко, но раз 10 за матч получилось", - сказал Дворкович.

"Надо забивать, [Артем] Дзюба все-таки много забил. Он скоро вернется в сборную, я думаю", - добавил он.

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