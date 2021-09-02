Пловец Емельянцев завоевал серебро Паралимпийских игр на дистанции 100 м на спине

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Российский пловец Вячеслав Емельянцев завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 100 м на спине на Паралимпийских играх в Токио.

Результат Емельянцева составил 59,05 секунды. Победителем с паралимпийским рекордом стал австралиец Бенджамин Хэнс (57,73), который обновил свое достижение, установленное ранее в квалификации. Бронзовую награду завоевал британец Рис Данн (59,97). Еще один россиянин, Михаил Кулябин, занял шестое место (1.01,15).

Спортсмены выступали в категории S14 (атлеты с интеллектуальными нарушениями).

Емельянцеву 27 лет, он является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы. Россиянин начал заниматься спортом в 2000 году в Екатеринбурге, пробовал свои силы в фигурном катании. В свободное время изучает агрономию.

В медальном зачете Паралимпиады сборная России занимает третье место, российские спортсмены завоевали 32 золотые, 21 серебряную и 39 бронзовых наград. На первом месте располагается сборная Китая (76-44-37), вторыми идут британцы (32-26-33). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.