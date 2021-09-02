Российский пловец Даниленко завоевал третью бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Россиянин Владимир Даниленко стал обладателем бронзовой медали в плавании на дистанции 50 м на спине на Паралимпийских играх в Токио.

Спортсмен показал результат 59,47 секунды. Чемпионом стал бразилец Габриэль дос Сантос Араухо (53,96), вторым - чилиец Альберто Абарса (57,76). Еще один россиянин, Никита Казачинер, финишировал четвертым (1.00,54).

Спортсмены выступали в категории S2 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Даниленко 21 год, он принес сборной России первую медаль Игр в Токио, став бронзовым призером в плавании на 100 м на спине. Позднее он завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м вольным стилем. Спортсмен является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным призером чемпионата Европы. Даниленко начал заниматься спортом в петербургском спорткомплексе "Гаванская", пробовал свои силы в шашках.

В медальном зачете Паралимпиады сборная России занимает третье место, российские спортсмены завоевали 32 золотые, 22 серебряные и 40 бронзовых наград. На первом месте располагается сборная Китая (76-44-37), вторыми идут британцы (33-26-34). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.