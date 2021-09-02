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Фигурное катание

Ягудин рассказал о причинах своей резкой реакции на травлю в социальных сетях

Фигурист отметил, что старается сдерживать себя

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексея Ягудин публикует в социальных сетях резкие комментарии только в ответ на оскорбления. Об этом он заявил во время марафона "Новое знание".

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Ягудин часто попадает в центр внимания после публикации комментариев в Instagram.

"Не я первый начинаю, я никогда себе не позволю прийти на страницу чужого человека и нагадить там и я не приемлю такого поведения по отношению к себе, - сказал Ягудин. - Меня Татьяна Тотьмянина учит не отвечать и игнорировать. Я порой могу сдерживать себя, но порой дверь открывается".

"Я никогда первым не начинаю. Вот вчера я выставил фотографию с дочкой, так мне написал: "Что, отец, не мог нормальных цветов купить?" Да какое ваше дело, какие я цветы купил", - отметил он.

Тотьмянина, в свою очередь, отметила, что против такого поведения мужа. "Когда Леша реагирует на это, я против. Видимо, это своеобразный олимпийский вид общения. Мне порой очень жалко этих людей, они, не зная тебя и ситуации, могут написать: "Ой, а когда третий ребенок?" Или "чтоб ты сдох", или "какие у вас дети уроды". Вот если детей трогают, то и я могу вспылить", - заметила она.

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