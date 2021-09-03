Специальная Олимпиада в Казани перенесена на январь 2023 года из-за коронавируса

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани перенесены на январь 2023 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Соревнования должны были пройти в Казани 22-28 января 2022 года.

"В связи с распространением в мире дельта-штамма коронавируса международная организация Special Olympics (Специальная Олимпиада) приняла решение перенести Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани на январь 2023 года, - сказано в заявлении. - Данное совместное решение принято после обширных консультаций с правительством Российской Федерации, руководством Республики Татарстан, Всемирной организацией здравоохранения, центрами по контролю и профилактике заболеваний и экспертами в данной области".

Изначально Игры планировалось провести в феврале 2021 года в Швеции, однако в декабре 2019 года власти страны отказались от проведения соревнований. В начале 2020 года предложение стать организатором зимней Специальной Олимпиады поступило от России. Спортивная программа Игр в Казани включает соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

Всемирные Специальные Олимпийские игры проводятся по зимним и летним видам спорта один раз в четыре года. Первая Специальная Олимпиада состоялась в июле 1968 года в Чикаго.

К участию в Играх допускаются лица с интеллектуальными нарушениями, все участники делятся на дивизионы в зависимости от спортивной подготовки. В каждом дивизионе соревнуется не более восьми участников, при этом на пьедестале также восемь мест. На Играх нет фиксации национальной принадлежности участников и отсутствует общекомандный зачет между странами. Игры проводятся исключительно с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития, на соревнованиях нет цели выявить сильнейшего и зафиксировать спортивные рекорды.